Москвичей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях

Пробки в столице уже достигли 6 баллов.

Пробки на столичных трассах вечером 22 ноября достигли 6 баллов. Департамент транспорта Москвы просит автолюбителей отказаться от поездок на личных автомобилях.

"На дорогах уже 6 баллов - рекомендуем отказаться от поездок на личном автомобиле. Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в часы пик или отложите поездки на более позднее время", - предупреждает дептранс в Telegram.

В сообщении поясняется, что таким образом граждане помогут коммунальным службам быстрее убрать улицы города и провести противогололедную обработку. По данным департамента, сильнее всего загружены дороги в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД, а также на вылетных магистралях в сторону области. Водителям напомнили о мерах предосторожности: держать дистанцию на дорогах, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на гаджеты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"