ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях

17:32
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Пробки в столице уже достигли 6 баллов.

Пробки на столичных трассах вечером 22 ноября достигли 6 баллов. Департамент транспорта Москвы просит автолюбителей отказаться от поездок на личных автомобилях.

Пробки и ДТП: снегопад обрушился на Иркутск
Сугробы, заносы и пробки: видео из заснеженных регионов России

"На дорогах уже 6 баллов - рекомендуем отказаться от поездок на личном автомобиле. Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в часы пик или отложите поездки на более позднее время", - предупреждает дептранс в Telegram.

В сообщении поясняется, что таким образом граждане помогут коммунальным службам быстрее убрать улицы города и провести противогололедную обработку. По данным департамента, сильнее всего загружены дороги в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД, а также на вылетных магистралях в сторону области. Водителям напомнили о мерах предосторожности: держать дистанцию на дорогах, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на гаджеты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Автомобильное движение
Автомобильное движение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.