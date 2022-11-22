Спецслужбы задержали на ЗАЭС более десяти украинских агентов

Пресечено несколько попыток высадки десанта

Российские спецслужбы с июня задержали на Запорожской АЭС более десяти украинских агентов, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Задержанные собирали сведения о станции, у одного из них нашли планшет со съемками помещений ЗАЭС.

"С июня по настоящее время были задержаны более 10 украинских агентов", - приводит слова представителя "Росэнергоатома" ТАСС.

Также, по словам Карчаа, Вооруженные силы Украины неоднократно пытались высадить десант для захвата ЗАЭС. А в Совбезе ранее сообщали, что российские спецслужбы предотвратили теракт на территории Запорожской АЭС.

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