"ЕР": Закон о бюджете Москвы на 2023 год предполагает поддержку наиболее пострадавших отраслей

Все социальные обязательства будут выполнены в полном объеме

Столичные единороссы отметили социальную направленность утвержденного бюджета столицы. Так, на реализацию более чем 10 городских программ в 2023 году направят 3,7 триллиона рублей. При этом 54% бюджета пойдет на финансирование соцпрограмм, среди которых здравоохранение, образование и соцподдержка, сообщила пресс-служба московского городского регионального отделения (МГРО) "Единой России".

Как отметила председатель комиссии МГД по экономической и социальной политике Людмила Гусева, важно, что предусмотрены индексация выплат и пособий, доплаты бюджетникам, льготы и многое другое.

"Важно и то, что законопроект подтверждает гарантированное безусловное выполнение действующих обязательств перед москвичами" - сказала парламентарий.

Отмечается, что принятые меры направлены на адаптацию экономики к сложившимся условиям, обеспечение ее стабильности, а также поддержку пострадавших отраслей. Все социальные обязательства, которые берет на себя Москва, будут выполнены в полном объеме.

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