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Один человек погиб в ДТП с автомобилем каршеринга в Москве

18:29
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Трое пассажиров пострадали

Один человек погиб в ДТП с автомобилем каршеринга в столице. Инцидент произошел на 38 километре Калужского шоссе в Москве.

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"Водитель такси столкнулся с автомобилем сервиса "каршеринг". В результате происшествия водитель такси от полученных травм скончался на месте", — сообщила в Telegram столичная Госавтоинспекция.

По последним данным, пострадали водитель и пассажир в машине каршеринга. Три пассажира такси также получили ранения различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются.

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