Всероссийская акция "Казачий диктант – 2022" пройдет 8-10 декабря

Принять участие можно на сайте казачийдиктант2022.рф

Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция "Казачий диктант – 2022" пройдет в онлайн-формате с 8 по 10 декабря.

Цель акции – пропаганда изучения истории, традиций, обычаев российского казачества среди населения России. Диктант организован Всероссийским казачьим обществом при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Принять участие в проекте можно будет на платформе казачийдиктант2022.рф.

Более подробная информация доступна на сайте vsko.ru/diktant.

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