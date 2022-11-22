Всероссийская акция "Казачий диктант – 2022" пройдет 8-10 декабря

Принять участие можно на сайте казачийдиктант2022.рф
Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция "Казачий диктант – 2022" пройдет в онлайн-формате с 8 по 10 декабря.
Цель акции – пропаганда изучения истории, традиций, обычаев российского казачества среди населения России. Диктант организован Всероссийским казачьим обществом при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
Принять участие в проекте можно будет на платформе казачийдиктант2022.рф.
Более подробная информация доступна на сайте vsko.ru/diktant.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"