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МАГАТЭ назвали "сервисом провокаторов" из-за ситуации на ЗАЭС

19:14
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Агентство имитирует активную деятельность

МАГАТЭ превратилось в сервис провокаторов, обслуживая интересы тех, кто ведет дело к ядерной катастрофе. Это ясно показала ситуация вокруг Запорожской АЭС, считает советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

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"То они занимаются разрешением имущественных моментов - кто от чего должен отказаться, то признают или не признают изменения государственных статусов… Полная эклектика, которая указывает на то, что МАГАТЭ… превратилось просто в инструмент, сервис тех, кто испытывает ситуацию на прочность", - сказал Карчаа в эфире Первого канала.

ВСУ в минувшие выходные снова обстреляли ЗАЭС, выпустив более 20 крупнокалиберных снарядов. МАГАТЭ позже заявило, что глава агентства Рафаэль Гросси после обстрелов "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Карчава, комментируя ситуацию, отметил, что в деятельности МАГАТЭ много имитаций и суеты.

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