Путин рассказал о значении Северного морского пути для России

Развитие этого маршрута чрезвычайно важно для нашей страны

Флот Северного морского пути пополнят еще два российских атомных ледокола - "Якутия и "Урал". Во вторник на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге первое судно спустили на воду, а на втором - подняли государственный флаг России. В церемонии принял участие Владимир Путин. Президент отметил - суда такого высокого ледового класса имеют для страны стратегическое значение. Новые атомоходы позволят обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике и увеличить объём перевозок.

Бутылка шампанского, разбитая о борт, молитва и оркестр. Все старые традиции крещения судов соблюдены. Но при спуске на воду ледокола "Якутия" появилась еще одна: носовую часть украсил флаг Российской Федерации, а рядом с ним разместили полотнища новых регионов страны: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Этот атомоход относится к самым большим и мощным в мире. Масштабы видны даже без точных цифр. Строительный кран на фоне "Якутии" кажется игрушечным. Высота ледокола - с 18-этажный дом. Длина - более 170 метров. Масса - 17 тонн. Два ядерных реактора.

Практически одновременно со спуском на воду "Якутии", которую передадут флоту в конце 2024 года, государственный флаг подняли на ледоколе этой же серии "Урал". Он приступит к выполнению задач в следующем месяце. Ходовые испытания прошли успешно. Команда сформирована. Об этом главе государства докладывают прямо с палубы. Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в обеих торжественных церемониях.

"Оба ледокола были заложены в рамках большого серийного проекта и являются частью нашей масштабной системной работы по переоснащению и пополнению отечественного ледокольного флота, по укреплению статуса России как великой арктической державы. Суда такого высокого ледового класса имеют для нас стратегическое значение. Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути", - заявил Путин.

Первые два ледокола серии "ЛК-60Я", то есть с мощностью ядерных реакторов в 60 мегаватт, уже несут службу на сложных северных маршрутах. "Урал" и "Якутия" стали третьим и четвертым. В ближайшие несколько лет наш флот может пополниться еще тремя атомоходами такого типа. Они не имеют аналогов в мире. Могут быть использованы как на глубокой воде, так и в руслах рек. Пробивают льды толщиной до трех метров. Более 90 процентов установленного оборудования - российского производства. Экологические стандарты тоже по самым высоким стандартам.

"На ледоколах этой серии применяются безотходные технологии. Так, за время службы ядерной энергетической установки не требуется замена выносного блока. Кроме того, второй пример - это защита от ионизирующего излучения, которая отсекает радиацию не только двух реакторов, но и солнечную. Так, внутри ледокола уровень радиации ниже, чем естественный радиационный фон. Выбросы от ледоколов этой серии кардинально сокращены", - пояснила Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства России.

Дальнейшие планы у страны более чем амбициозные. На 2027-й год запланировано завершение строительства сверхмощного атомного ледокола "Россия". В мире и близко нет подобных примеров. 120-мегаваттное судно станет лидером нашего ледокольного флота. А кроме этого, на воду в ближайшие годы спустят более 70 судов, способных проходить суровые северные воды. Ведь план развития Северного морского пути для России проект стратегический.

"В значительной степени развитие северных регионов обеспечит будущее нашей страны. Но и просто развитие этого маршрута, особенно с учётом меняющегося климата, чрезвычайно важно для нашей страны уже сейчас, а в ближайшей перспективе эта значимость возрастет многократно. Поэтому большое вам всем спасибо", - отметил Путин.

Объём перевозок по Северному морскому пути неуклонно растет. Финальная цифра этого года должна составить 34 миллиона тонн. На 2 больше, чем в прошлом. Прогнозы на ближайшее будущее: увеличение морских перевозок до 200 миллионов тонн. Это и заработок для наших грузоперевозчиков, экономия на фрахте и геополитическое преимущество: судам не нужно проходить зоны, контролируемые недружественными странами.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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