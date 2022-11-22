Володин оценил проект федерального бюджета на 2023-2025 годы

Расходы на ключевые направления было решено поднять

Госдума сегодня на пленарном заседании приняла заявление, в котором содержится призыв к парламентам государств мира осудить новое преступление киевского режима - расстрел украинскими националистами российских военнопленных под Макеевкой.

В документе подчеркивается, что умышленное убийство пленных является грубейшим нарушением Киевом норм международного гуманитарного права. Парламентарии призвали своих зарубежных коллег содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей.

На сегодняшнем пленарном заседании Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. Несмотря на нынешние сложности, расходы на ключевые направления решено поднять.

Так, увеличены ассигнования на здравоохранение, образование, культуру и кинематографию. Одобренные депутатами поправки позволят дополнительно поддержать семьи военнослужащих и направить средства на развитие сельских территорий.

"Когда мы сейчас в непростое время обсуждаем бюджет, мы должны отдать себе отчет: много удалось. Вышли на те подходы и формы взаимодействия, которые позволяют нам влиять на принятие решений не только через принятие поправок, но и через постановления. И за счет этого мы снимаем огромное количество вопросов, которые перед нами ставят наши избиратели", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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