Чехия закрыла транзитные зоны аэропортов для россиян без виз

Гражданам России придется получать специальный документ

Россиянам придется получать аэропортную визу для проезда через Чехию в другие страны. Прага закрыла транзитные зоны аэропортов для граждан России без виз, сообщил чешский МИД.

В сообщении отмечается, что обязанность получать аэропортную визу введена для россиян с 21 ноября. Только при ее наличии гражданам РФ позволят находиться в транзитной зоне международных аэропортов на территории республики.

В МИД добавили, что требование не распространяется на обладателей шенгенских виз. Также исключение сделано для имеющих вид на жительство в странах ЕС, Японии, Канаде и США. Без аэропортной визы смогут проехать через Чехию также члены семей граждан Евросоюза, дипломаты и члены экипажей самолетов, передает ТАСС.

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