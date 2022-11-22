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Чехия закрыла транзитные зоны аэропортов для россиян без виз

19:34
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Гражданам России придется получать специальный документ

Россиянам придется получать аэропортную визу для проезда через Чехию в другие страны. Прага закрыла транзитные зоны аэропортов для граждан России без виз, сообщил чешский МИД.

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В сообщении отмечается, что обязанность получать аэропортную визу введена для россиян с 21 ноября. Только при ее наличии гражданам РФ позволят находиться в транзитной зоне международных аэропортов на территории республики.

В МИД добавили, что требование не распространяется на обладателей шенгенских виз. Также исключение сделано для имеющих вид на жительство в странах ЕС, Японии, Канаде и США. Без аэропортной визы смогут проехать через Чехию также члены семей граждан Евросоюза, дипломаты и члены экипажей самолетов, передает ТАСС.

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