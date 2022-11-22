Власти Севастополя сообщили об атаке дронов

Работают системы ПВО
Системы противовоздушной обороны работают в Севастополе. Город атаковали беспилотные летательные аппараты, сообщил глава города Михаил Развожаев.
"Идет атака беспилотников. По предварительной информации два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности", — написал Развожаев в Telegram.
В сети ранее появились предположения о работе систем ПВО под Евпаторией и в Севастополе. Очевидцы публиковали кадры с мест событий и сообщали о громких звуках. Развозжаев призвал граждан сохранять спокойствие. По его данным, в результате атаки дронов никто не пострадал.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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