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Путин обсудил с Алиевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе

20:14
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Рассмотрели также перспективы сотрудничества в энергетике

Реализацию трехсторонних договоренностей по обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе обсудили в телефонном разговоре президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев. Лидеры также рассмотрели перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

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"Рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября с.г. договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне", - сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны подчеркнули необходимость продолжения работы в трехстороннем формате. Путин и Алиев отметили важность восстановления транспортных связей на Южном Кавказе.

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