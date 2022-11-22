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Турция заявила о готовности применить С-400

20:59
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Систему ПВО используют в случае угрозы стране

Анкара готова применить приобретенную у России С-400. Систему ПВО используют в случае угрозы стране, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

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"Система С-400 готова к применению. В случае возникновения каких-либо угроз мы примем решение, где и как ее использовать", - цитирует турецкого министра ТАСС.

Акар добавил, что Анкара прилагает усилия для покупки истребителей F-16 у США. Однако, в случае провала сделки, имеет альтернативы.

Контракт на полковой комплект С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов Россия и Турция заключили в 2017 году. Москва поставила систему Анкаре летом-осенью 2019 года.

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