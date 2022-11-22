"Манчестер Юнайтед" уволил Роналду

Решение о расторжении контракта вступает в силу незамедлительно

Португальский нападающий Криштиану Роналду уходит из футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Официальное заявление о расторжении контракта появилось на сайте МЮ. Подчеркивается, что решение вступает в силу незамедлительно.

"Все в клубе продолжают думать только о прогрессе команды под руководством Эрика тен Хага, а также о совместной работе ради успеха на футбольном поле", — пишет администрация.

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год, в 2021 году вновь вернулся в британский клуб. 37-летний португалец провел за команду 346 официальных матчей, в которых забил 145 мячей, передает РИА Новости.

В недавнем интервью британскому журналисту Пирсу Моргану португальский форвард обвинил "Манчестер Юнайтед" в предательстве. Роналду раскритиковал руководство МЮ, тренерский штаб и главного тренера команды Эрика тен Хага.

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