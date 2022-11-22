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Российские ПВО сбили два беспилотника возле Балаклавской ТЭС

21:53
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Атаку еще трех дронов на Севастополь отразил флот

Два украинских беспилотника сбиты при попытке атаковать Балаклавскую теплоэлектростанцию. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, еще три дрона уничтожил флот над акваторией.

Власти Севастополя сообщили об атаке дронов
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"Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", — написал Развожаев в Telegram.

Ранее в сети появились сообщения о работе ПВО над Севастополем. Позже губернатор сообщил, что город атаковали беспилотные летательные аппараты. Системы противовоздушной обороны сбили два дрона.

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