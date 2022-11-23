Эксперт оценил риски ядерного инцидента на ЗАЭС

Цепочку событий прогнозировать невозможно

Что сегодня происходит с Запорожской АЭС? Какова на сегодняшний день степень риска ядерной катастрофы? Возможно ли создание демилитаризованной зоны вокруг станции?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил член общественного Совета "Росатома" Валерий Меньщиков.

"Что такое ядерный инцидент - это нарушение работы самой станции. И какая дальше будет цепочка событий, мы сегодня не можем прогнозировать. Подобные разговоры просто должны быть запрещены. И со стороны МАГАТЭ, мне кажется, сегодня необходимы огромные усилия, чтобы даже разговоры на эту тему прекратить", - указал эксперт.

Полный комментарий Валерия Меньщикова смотрите в видео

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