Санкционная война с Россией грозит Европе голодом

Все популярнее становятся идеи фриганизма

Во Франции Сенат, наконец, принял решение, которое проталкивали экологически активные депутаты. Издание La Tribune дает рецепт - отработанное масло, в котором жарили картошку и прочие продукты, отфильтровать, добавить в дизельное топливо из расчета 3 к 7. И поехали!

Утверждают, что выйдет дешевле солярки и выброс парниковых газов снизится чуть ли не на 90 процентов. Но проблема в том, что с лета этого года на французских заправках - очереди и настоящие битвы за дефицитное топливо. Покупка российской нефти теперь занятие аморальное - цены взлетели, как тут не умаслить автолюбителей?

Дефицит на продуктовом рынке лишает сна и владельцев торговых сетей. Один из культовых продуктов Франции сыр угодил в тиски общеевропейского кризиса.

Глава торговой группы, в управлении которой находится 1670 магазинов по всей Франции, жалуется, что пандемию еще как-то пережили, а вот санкционная война готова доконать производителей: "Конфликт на Украине лишь ухудшил ситуацию, отразившись на производственных цепочках. Если раньше дефицит продукции составлял 2%, то теперь он составляет 10-12%. В настоящее время мы переживаем самый тяжелый кризис за последние 50 лет".

Держались, пока получали дешевый российский газ, теперь производство сыра - на грани рентабельности. Счета за электричество такие, что уже наблюдается дефицит, с колбасой та же история. Выход - просить правительство поддержать производителей исторически значимых марок.

Польские СМИ пишут о том, как идеи фриганизма стали вынужденной практикой для многих в стране. Фриганы это те, кто сознательно снижает потребление, делится излишками еды и даже собирает на помойках продукты с истекшим сроком годности. Так называемые социальные холодильники, где оставляют еду для нуждающихся, пусты. В сложившейся ситуации фриганизм из моды превратился в шанс на выживание. Когда не убеждения, а бедность заставляет искать бесплатную еду. А разрекламированное производство гамбургеров из мучных червей и насекомых еще не достигло промышленных масштабов.

Кто виноват, спрашивают европейцы. А ответ готов. Виноват Путин, говорит британский премьер Риши Сунак. Но вы уж людей-то накормите, обогрейте, а потом нас обвиняйте.

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