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Истребители Су-35С прикрывают штурмовую авиацию в зоне СВО

08:59
  • среда
  • 23 ноября 2022

На вооружении у них стоят ракеты различного класса и дальности

Министерство обороны России показало кадры боевых вылетов многоцелевых истребителей Су-35С.

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В зоне специальной военной операции экипажи патрулируют воздушное пространство и прикрывают штурмовую авиацию, которая наносит удары по военным объектам и технике националистов.

На вооружении Су-35 стоят ракеты различного класса и дальности. Сверхманевренный истребитель уничтожает цели как на земле, так и в воздухе. Во время одного из вылетов был обнаружен и уничтожен самолет противника.

"Выполнил пуск и продолжил полет для контроля воздушного пространства, после предполагаемого времени встречи ракеты с целью метка пропал. Далее выполнил отворот, выполнил повторный заход, метки более не наблюдал. По прилету получил подтверждение с земли, что цель была поражена", - рассказал летчик.

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