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В Приморье заметили нового котенка дальневосточного леопарда

09:03
  • среда
  • 23 ноября 2022

Туристы сняли его на видео

В Приморье котенок дальневосточного леопарда попал на видео туристов. Повезло посетителям заповедника "Кедровая падь", передает "ТВ Центр".

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По данным ученых, зафиксирован новый для этой территории детеныш краснокнижного хищника. На кадрах хорошо видно, как малыш повторяет движения и действия матери.

Ранее она попадала в фотоловушку лишь один раз, а о появлении потомства специалистам ничего не было известно. Зато сейчас они установили, что юному леопарду уже около четырех месяцев. Его маме присвоили номер взрослой особи.

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