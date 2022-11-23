В Приморье заметили нового котенка дальневосточного леопарда

Туристы сняли его на видео

В Приморье котенок дальневосточного леопарда попал на видео туристов. Повезло посетителям заповедника "Кедровая падь", передает "ТВ Центр".

По данным ученых, зафиксирован новый для этой территории детеныш краснокнижного хищника. На кадрах хорошо видно, как малыш повторяет движения и действия матери.

Ранее она попадала в фотоловушку лишь один раз, а о появлении потомства специалистам ничего не было известно. Зато сейчас они установили, что юному леопарду уже около четырех месяцев. Его маме присвоили номер взрослой особи.

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