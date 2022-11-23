Минобороны представило новых героев спецоперации

Майор Дмитрий Обийко со своим подразделением пресек попытку нападения украинских диверсантов

Министерство обороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих вы ходе спецоперации по защите Донбасса.

Минометный расчет старшего сержанта Алексея Зудеева, несмотря на шквальный огонь противника, продолжил поддерживать наступление наших военнослужащих. Рискуя собственной жизнью, Алексей и его подчиненные не оставили занятые ранее позиции и нанесли боевикам существенный урон.

Майор Дмитрий Обийко со своим подразделением пресек попытку нападения украинских диверсантов на нашу колонну с гуманитарным грузом. Пока Дмитрий вел бой с националистами, гумконвой сумел уйти из-под огня противника. Помощь в освобожденные от радикалов районы была доставлена вовремя и без потерь.

Беспримерное мужество проявил капитан Сергей Беляев. Во время вражеской атаки командир противотанкового взвода, получив множественные ранения, смог эвакуировать товарищей, а сам продолжил наносить удары по неприятелю. И только после взятия союзными силами населенного пункта Беляев покинул поле боя.

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