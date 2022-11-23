ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны представило новых героев спецоперации

09:02
  • среда
  • 23 ноября 2022

Майор Дмитрий Обийко со своим подразделением пресек попытку нападения украинских диверсантов

Министерство обороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих вы ходе спецоперации по защите Донбасса.

Минометный расчет старшего сержанта Алексея Зудеева, несмотря на шквальный огонь противника, продолжил поддерживать наступление наших военнослужащих. Рискуя собственной жизнью, Алексей и его подчиненные не оставили занятые ранее позиции и нанесли боевикам существенный урон.

Майор Дмитрий Обийко со своим подразделением пресек попытку нападения украинских диверсантов на нашу колонну с гуманитарным грузом. Пока Дмитрий вел бой с националистами, гумконвой сумел уйти из-под огня противника. Помощь в освобожденные от радикалов районы была доставлена вовремя и без потерь.

Беспримерное мужество проявил капитан Сергей Беляев. Во время вражеской атаки командир противотанкового взвода, получив множественные ранения, смог эвакуировать товарищей, а сам продолжил наносить удары по неприятелю. И только после взятия союзными силами населенного пункта Беляев покинул поле боя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.