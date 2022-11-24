Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Скорпионы составляют планы обогащения, а Водолеи найдут новых друзей

Овны

Новолуние в родственном для вас Стрельце - добрый знак! Жизнь сейчас к вам добра, спешите делать важные дела, не забывая делиться благами с окружающими.

Тельцы

Чтобы не тащить в следующий год груз прошлых проблем, уже сегодня вспомните, кому и что вы должны. До конца декабря есть время все вернуть, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Близнецы

Новолуние в секторе партнерства - это шанс на обновление отношений или удачный старт. Ждите перемен и в романтических, и в деловых, и в дружеских союзах.

Раки

Вам звезды советуют взяться за свое здоровье, потому что сейчас наилучший момент для этого. Особенно если вы хотите стать подвижнее, энергичнее, легче на подъем.

Львы

Новолуние в Стрельце - многообещающее событие для представителей знака. В это время вы можете стать родителями или начать новый жизненный этап.

Девы

Если у вас есть планы на переезд, покупку или продажу недвижимости, то сейчас самое время. Новолуние даст вам новые шансы и ускорит путь к успеху.

Весы

Сегодняшнее новолуние поможет вам определиться с темами на предстоящий месяц. Вам сейчас легко даются учеба, поиск информации, поездки, общение, логистика.

Скорпионы

Денежное новолуние бывает раз в году, и для вас оно наступило сегодня. Можете составлять планы обогащения, договариваться о росте зарплаты - сейчас подходящее время.

Стрельцы

Новолуние в вашем знаке - праздник не менее важный, чем день рождения! Сегодня хорошо подводить итоги года, отмечать свои достижения, строить новые планы.

Козероги

Вас ждет погружение в воспоминания, отношения с родителями или еще более старшими родственниками. Это также хорошее время для работы с психологом.

Водолеи

Вам звезды принесут новых друзей, подписчиков, единомышленников. У вас станет еще больше чатов, групп, от которых вы будете получать поддержку.

Рыбы

Вы подниметесь на новую ступень в карьере или учебе, а может быть, и в личной жизни. Не стесняйтесь своих амбиций, вы заслуживаете самого лучшего!

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