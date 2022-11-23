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Минфин США дал разъяснения по ограничениям на закупку российской нефти

08:19
  • среда
  • 23 ноября 2022

Американские власти разрешили часть операций

США вывели из-под ограничительных мер операции по поставкам российской нефти в несколько стран ЕС: Болгарию, Хорватию, а также ряд государств, не имеющих выхода к морю. Об этом в среду, 23 ноября, рассказали в американском Минфине.
Bloomberg: G7 объявит о ценовом лимите на российскую нефть 23 ноября

В ведомстве уточнили, что это не означает разрешение других операций, запрещенных антироссийскими рестрикциями США, включая операции с лицами, находящимися под американскими блокирующими санкциями.

Временные исключения из нефтяного эмбарго предусмотрены для импорта нефти по нефтепроводам для тех государств ЕС, которые ввиду своей географической ситуации страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют никаких жизнеспособных альтернативных опций, рассказали в Минфине США, сообщение которого цитирует ТАСС.

Ранее вице-премьер Александр Новак, курирующий в российском кабмине топливно-энергетический комплекс, заявил, что введение ценовых потолков на энергоресурсы, а также политизация энергетики может привести лишь к дефициту и проблемам с энергообеспечением. Россия не собирается поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые проводят подобную политику.

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