Reuters: потолок цен на нефть будут корректировать несколько раз в год

Официально Запад пока не объявлял о ценовом лимите

Соединенные Штаты с союзниками после введения предельной цены на российскую нефть планируют корректировать ее несколько раз в год, а не каждый месяц. Об этом во вторник, 22 ноября, рассказал представитель Министерства финансов США.

По словам чиновника, которого цитирует Reuters, задача при введении потолка цен на нефть состоит в том, чтобы пересматривать ее на регулярной основе, однако не слишком часто.

Источник рассказал, что это будут делать, скорее всего, ежеквартально или даже раз в полгода, "потому что мы хотим обеспечить определенность на рынке".

В Евросоюзе продолжаются консультации по данному вопросу, в Вашингтоне надеются, что "они закончат эти консультации относительно скоро и поставят нас в такое положение, когда вся наша коалиция сможет объявить" решение по потолку цен, заявил представитель Минфина США.

Российские власти ранее предупредили, что Москва не собирается поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые проводят политику ценовых потолков на энергоресурсы. Подобный подход, а также политизация энергетики способны привести лишь к дефициту и проблемам с энергообеспечением, подчеркнул вице-премьер Александр Новак.

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