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Нидерланды пообещали установить личности сбивших самолет рейса МH17

08:59
  • среда
  • 23 ноября 2022

В 2023 году планируется оглашение новых результатов расследования

Новые результаты расследования по делу о крушении самолета, выполнявшего рейс MH17 на востоке Украины, будут касаться установления личности членов экипажа ЗРК "Бук", которым был сбит самолет. Об этом в среду, 23 ноября, рассказала пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.
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Как уточнила чиновница, огласить новые итоги расследования планируется весной 2023 года. Объявление будет также касаться процесса принятия решения о развертывании ЗРК "Бук", ракета которого сбила самолет, сообщает РИА Новости.

Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении малайзийского самолета на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению, а также к выплате компенсаций родным погибших на сумму 16 млн евро.

После вынесения судом в Гааге вердикта по делу о крушении самолета рейса MH17 МИД России заявил, что как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности России к трагедии. Ведомство также указало на беспрецедентное давление на суд и, как результат, политически мотивированный итог процесса.

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