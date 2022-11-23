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Украина запретила ЕС "уставать" от помощи Киеву

09:18
  • среда
  • 23 ноября 2022

Европа оказывает украинским властям финансовую и военную поддержку

У Европы нет права на усталость от оказания помощи Украине. Такое заявление сделал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Украинский политик заявил, что "если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать".

С учетом этого глава МИД Украины потребовал от Евросоюза сделать очередной, девятый, пакет антироссийских санкций "максимально мощным", сообщает РБК.

В США между тем задумались об аудите средств, выделяемых государством на оказание помощи Украине. Представители Республиканской партии в палате представителей конгресса США намерены выяснить, почему администрация президента Джо Байдена так заинтересована в помощи Киеву. Они потребовали "проверять каждый доллар американских налогоплательщиков, отправленный на Украину".

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