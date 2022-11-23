Украина запретила ЕС "уставать" от помощи Киеву

Европа оказывает украинским властям финансовую и военную поддержку

У Европы нет права на усталость от оказания помощи Украине. Такое заявление сделал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украинский политик заявил, что "если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать".

С учетом этого глава МИД Украины потребовал от Евросоюза сделать очередной, девятый, пакет антироссийских санкций "максимально мощным", сообщает РБК.

В США между тем задумались об аудите средств, выделяемых государством на оказание помощи Украине. Представители Республиканской партии в палате представителей конгресса США намерены выяснить, почему администрация президента Джо Байдена так заинтересована в помощи Киеву. Они потребовали "проверять каждый доллар американских налогоплательщиков, отправленный на Украину".

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