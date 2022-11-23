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Джонсон: Германия рассчитывала на быстрое поражение Украины

09:44
  • среда
  • 23 ноября 2022

Экс-премьер рассказал о настроениях в странах Европы перед началом спецоперации

Власти ФРГ до начала российской специальной военной операции рассчитывали на быстрое военное поражение Украины в случае начала конфликта. Об этом во вторник, 22 ноября, рассказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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Политик сообщил в интервью CNN, что до начала спецоперации "позиция немцев в определенный момент сводилась к тому, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, было бы лучше, если бы все скорее закончилось и Украина сдалась".

Во Франции при этом до спецоперации отрицали возможность начала вооруженного конфликта, а в Италии предупреждали о неготовности поддержать общеевропейское давление на Россию из-за зависимости от ее энергоресурсов.

2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что глава германского правительства Олаф Шольц изменил свою позицию в отношении России и теперь выступает за поиск общего языка с российским лидером Владимиром Путиным. Хотя всего месяц назад Шольц "занимал совершенно иную позицию" в отношении России, теперь считает, что с российским лидером необходимо вести диалог, утверждал Эрдоган.

Однако позднее в правительстве Германии опровергли эти сообщения, заявив, что Шольц "повторил свою позицию, согласно которой именно российский президент должен прекратить" боевые действия на Украине.

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