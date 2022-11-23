В пострадавшие от землетрясения районы Турции направлены спасатели

Пострадали десятки человек

Землетрясение магнитудой 6 произошло ранним утром на северо-западе Турции. В данный момент известно о 35 пострадавших, передает "ТВ Центр".

Очаг залегал на глубине 10 километров. В квартирах раскачивались люстры, падали мебель и посуда. Жители выбежали на улицы.

Как сообщают местные власти, есть частичные разрушения, на нескольких зданиях образовались трещины. В настоящий момент в провинции Дюздже отключено электричество.

В пострадавшие районы направлены отряды спасателей и врачей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"