Ускоритель протонов: как в Троицке развивают ядерную медицину

За сложными формулировками стоят важные и перспективные разработки

Медицина, микроэлектроника, атомная энергетика: в этих и многих других сферах используют результаты исследований уникальной российской установки - линейного ускорителя протонов и отрицательных ионов водорода. За сложными формулировками стоят важные и перспективные разработки.

Линейный ускоритель ионов водорода представляет собой такую полукилометровую трубу. С одной стороны в нее помещают сгусток протонов, разгоняют внутри с помощью электрического поля до скорости, равной половине скорости света. И с другой стороны они выходят уже разнонаправленным пучком.

Он облучает мишень из вольфрама и в результате получают радиоактивные изотопы - это атомы, чьи ядра нестабильны и распадаются. Именно поэтому даже рядом с ускорителем излучение в несколько раз выше нормы.

Ускоритель позволяет проводить, как фундаментальные исследования в области физики элементарных частиц, так и в смежных областях.

"Системы защиты реакторов, материалы микроэлектроники и сами чипы. Какие-то флешки, матрицы, процессоры. Вся та микроэлектроника, которая потом будет летать где-то в космосе и облучаться", - уточнил Сергей Гаврилов, заведующий лабораторией пучка ускорительного комплекса.

Также в Троицке получают изотопы, применяющиеся в ядерной медицине. Стронций-82 необходим для зарядки генератора, который используют для диагностики сердечных заболеваний методом позитронно-эмиссионной томографии. Второй изотоп - Актиний-225, он помогает в лечении онкологии, а получают его с помощью мишени из Тория.

"Протоны разгоняются в вакууме до большой энергии, проходят слой охлаждающей воды и попадают в Торий. Один из изотопов мы потом по нашей технологии выделяем", - объяснил Борис Жуйков, главный научный сотрудник ИЯИ РАН.

Российская установка - самая мощная в мире. И раньше ученые даже искусственно занижали интенсивность пучка. Но несколько лет назад ей нашли применение также в лечении рака.

"Подводится та же самая доза, но за более короткое время. Опухолевые клетки повреждаются гораздо сильнее этим излучением, чем нормальные, здоровые клетки. Получается избирательное воздействие на организм, опухолевые клетки разрушаются, а нормальные не реагируют", - отметил Сергей Акулиничев, главный научный сотрудник ИЯИ РАН.

Ядерная медицина - как раз то направление, в котором наша страна продолжает сотрудничество с ведущими лабораториями мира. Около 350 тысяч человек получили помощь благодаря российским изотопам, и миллионы - благодаря технологиям, разработанным в Троицке.

Ускоритель запустили в 1988 году, и построен он так, чтобы частицы не останавливались. Его система управления и питания занимает целый этаж. Подобную установку планируют построить в Швеции, но пока дальше котлована дело не продвинулось.

Александра Панина, Александр Ивановский, Николай Мурашов, "ТВ Центр"

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