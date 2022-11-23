Пострадали как минимум 13 человек

Сразу два взрыва прогремели на въезде в Иерусалим. Об этом сообщает местная радиостанция "Кан".

Первый взрыв прогремел возле Центрального автовокзала. Пострадали как минимум 13 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, произошел взрыв бомбы, оставленной в сумке возле автобуса.

Второй взрыв прогремел спустя некоторое время на перекрестке Рамот, неподалеку от места первого ЧП. Пострадали три человека.

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