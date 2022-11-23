ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Два взрыва прогремели на въезде в Иерусалим

09:13
  • среда
  • 23 ноября 2022

Пострадали как минимум 13 человек

Сразу два взрыва прогремели на въезде в Иерусалим. Об этом сообщает местная радиостанция "Кан".

Первый взрыв прогремел возле Центрального автовокзала. Пострадали как минимум 13 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, произошел взрыв бомбы, оставленной в сумке возле автобуса.

Второй взрыв прогремел спустя некоторое время на перекрестке Рамот, неподалеку от места первого ЧП. Пострадали три человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Полиция Израиля
Полиция Израиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.