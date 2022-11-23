Жертвами стрельбы в американском гипермаркете стали как минимум 10 человек

Злоумышленником мог оказаться один из менеджеров магазина
Трагедия в американском штате Вирджиния: неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart, передает "ТВ Центр".
По предварительным данным, речь идет как минимум о 10 жертвах. Сейчас число погибших и раненых уточняют. Предположительно, среди них несколько сотрудников гипермаркета.
Как заявила полиция, стрелок мертв - возможно, покончил с собой. Злоумышленником мог оказаться один из менеджеров магазина.
О мотивах преступления пока ничего неизвестно. Здание оцеплено, на место прибыли более 40 машин скорой помощи.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"