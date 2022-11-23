МИД раскритиковал реакцию ООН на расстрел российских военных

Ведомству не понравилось отсутствие конкретики

ООН прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военных. Об этом в среду, 23 ноября, рассказали официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила представитель ведомства, в международной организации избегают "какой-либо оценки фактологии".

При этом при оценке событий в Буче, которые вменялись в вину Москве, ООН были "более чем многословны, конкретны и инициативны", подчеркнула Захарова. По ее словам, в ООН "рапортовали от души, хотя, как выяснилось, не обладали никакими данными или полномочиями по их сбору", сообщает РИА Новости.

18 ноября в российском Министерстве обороны рассказали, что украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более десяти попавших в плен военнослужащих армии России. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется расследование.

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