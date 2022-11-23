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Новый виток эскалации: главное о терактах в Иерусалиме

11:33
  • среда
  • 23 ноября 2022

Задержаны трое палестинцев

В Иерусалиме сегодня произошла серия терактов. В городе один за другим прогремели два взрыва. По данным местных СМИ, бомбы были начинены гвоздями и приведены в действие дистанционно. Есть погибший и пострадавшие.

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Утро в Иерусалиме. Первые минуты после взрыва. Остановка общественного транспорта возле Центрального автовокзала. Разбросанные по улице обломки конструкций, городские самокаты и личные вещи. Изрешечённый осколками автобус. Моментально прибывшие на место кареты скорой помощи. По предположениям полиции, самодельная бомба была заложена в сумку, оставленную возле скамеек.

Через несколько минут после первого взрыва раздается новый - на соседнем перекрестке, прямо в салоне другого автобуса. Местные власти произошедшее почти сразу называют терактом. И сообщают: погибших, к счастью, нет. Но жизнь двух пострадавших под угрозой.

"В результате двух взрывов-терактов в Иерусалиме сегодня утром 18 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Молимся о полном выздоровлении всех пострадавших", - сказала Флер Хассан-Нахум, заместитель мэра Иерусалима.

Вскоре приходит новое печальное сообщение: один из пациентов погибает от полученных ран. А число пострадавших возрастает до 20 человек. Прибывший на место происшествия глава полиции обещает: каждый автобус в Иерусалиме будет проверен кинологами. Он убежден: за обеими атаками стоят одни и те же люди.

Спецслужбами задержаны трое палестинцев, подозреваемых в причастности к терактам. Сегодня в Министерстве обороны глава правительства Яир Лапид планирует встретится с руководителями силовых структур. И мало кто сомневается, что ответом Израиля станет новая атака на палестинские территории. Над Ближним Востоком навила опасность очередного витка эскалации.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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