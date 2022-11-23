ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов ДНР

В ответ российские экипажи ВКС уничтожают военные объекты и технику националистов

ВСУ этим утром обстреляли Донецк, Макеевку, Яковлевку и Пантелеймоновку. Всего за сутки под огонь попали девять населенных пунктов ДНР. Снаряды были выпущены в том числе из артиллерии натовского калибра. Есть пострадавшие. В ответ российские экипажи ВКС уничтожают военные объекты и технику националистов.

Взломав дверь, так называемые украинские освободители врываются в частный дом и ставят лицом к стене женщину и ее несовершеннолетнего сына. Так сейчас проходят "фильтрационные мероприятия" на правобережной части Херсонской области. Облавы практически ежедневные. У людей ищут российские паспорта и деньги, проверяют мобильные телефоны.

А это уже Одесса и мобилизация по-украински. Молодых людей отлавливают прямо на улицах в центре города и увозят на сборные пункты. Тех, кто пытается сопротивляться, попросту избивают на глазах у собравшихся.

Сами полицейские воевать не хотят. Ловить уклонистов в глубоком тылу куда проще, чем находиться на передовой, где украинских военнослужащих теперь все чаще заменяют наемники со всего мира.

Один из самых эффективных способов поражения позиций националистов - сброс мин с беспилотников. Точность наведения - буквально сантиметры, поражение целей - стопроцентное. А эти модернизированные БПЛА "Орлан-10" получили название "Москит". Шифрование нужно для того, чтобы противник не перехватил управление борта и, соответственно, не увел на свою территорию.

"Мы давим абонентские терминалы - это сотовые телефоны, производим их блокирование. Также можно производить рассылку SMS-сообщений как гражданским лицам, так и попавшим в зону абонентским терминалам противника. Также вскрываем источники радиоизлучения противника, определяем их местоположение и передаем координаты в группу огневого поражения", - объяснил командир взвода.

На патрулирование вылетает многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Через несколько минут пилот фиксирует цель.

"Выполнил захват данной цели. После этого получил разрешение к работе по данной цели. Выполнил пуск и продолжил полет для контроля воздушного пространства. После предполагаемого времени встречи ракеты с целью метка пропала. По прилету получил подтверждение с земли, что цель была поражена", - говорит летчик.

Ожесточенные бои сейчас идут под Соледаром, где шестой полк ЛНР уничтожает позиции ВСУ. На артемовском направлении наши подразделения устраивают на линии соприкосновения так называемую "карусель", когда бронегруппа постоянно перемещается и, используя пулеметы и пушки, буквально не дает противнику опомниться и отойти. Также огневую поддержку осуществляют расчеты РСЗО "Град".

Алексей Платонов,"ТВ Центр"

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