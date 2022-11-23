Нефтяные санкции США могут только усугубить ситуацию в Европе

Евросоюз объективно устал от украинского конфликта

Министерство финансов США разрешило операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и несколько других стран Евросоюза. Ведомство вывело такие транзакции из-под действия ограничений в рамках потолка цен на наши энергоносители. Предельную стоимость еще согласовывают, но многие эксперты уверены - такие действия в первую очередь ударят по покупателям в ЕС.

"Северные потоки". Искореженный обломок стальной трубы осматривают с помощью подводного дрона. Но несмотря на плохое качество, а съемка ведется на 70-метровой глубине, видно, что участок трубопровода фактически разорван на несколько частей. Огромные железные куски разлетелись на огромные расстояния. В том, что это была диверсия, не сомневаются и журналисты телеканала BBC, опубликовавшие эти кадры.

Видеосъемка сделана уже после того, как на месте побывали следователи из Дании и Швеции. Там тоже не сомневаются - трубопроводы были взорваны. Вполне возможно, для того, чтобы оставить часть Европы без российского газа. Хотя с этой миссией страны ЕС и сами хорошо справляются. Например, не перестают грозить Кремлю так называемым потолком цен на топливо. Москва неоднократно заявляла - в таком случае о поставках на Западе могут забыть.

Зарубежные СМИ пока только делают прогнозы - предположительно, порог будет установлен примерно в районе 65 долларов за баррель. Это, по сути, рыночная цена. По мнению экспертов, это решение может спровоцировать скачок цен на газ в Европе.

Канцлер Германии Олаф Шольц решил напоследок плюнуть в колодец: "Германия больше не станет зависимой от такого стратегического ресурса, как газ. После многочисленных дискуссий с лидерами немецкой промышленности мы надеемся, что эта ошибка больше не повторится".

С какими лидерами немецкой промышленности говорил Шольц, он не уточнил. Учитывая, что заводы и предприятия в Германия массово закрываются и переезжают в страны с более стабильной экономикой.

В Латвии начали страховать дрова. Брикеты, гранулы - воруют. А сенат Франции разрешил заправлять машины использованным маслом для фритюра. Из-за энергокризиса в странах Европы также начался дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков, фармацевтические компании на грани разорения.

Проблемы и в оборонке. По мере продолжения и обострения конфликта арсеналы опустошаются, вплоть до критического уровня, в том числе и в США, пишут СМИ.

"Мы сейчас находимся на абсолютной границе в плане того, что мы можем отдать. Мы хотим быть в состоянии обеспечивать оборону страны и НАТО. Скрепя сердце я должна отклонять некоторые из них, потому что, как у министра обороны Германии, у меня есть обязательства", - сказала Кристина Ламбрехт, министр обороны ФРГ.

Бывший премьер Британии Борис Джонсон рассказал, как его коллеги отреагировали на начало СВО на Украине: "Французы до последнего момента все отрицали. Скажу сейчас ужасную вещь. В какой-то момент немцы считали, что Украина должна сдаться. Я помню итальянцев, которые очень сильно зависели от российского углеводорода. Одним словом, они все - немцы, французы, итальянцы - не могли поддерживать позицию, которую мы тогда занимали".

Устал и Джо Байден. Перед выдвижением своей кандидатуры в президенты он собирается хорошенько отдохнуть с семьей, а заодно проверить здоровье. В этот раз помимо стандартного осмотра медики исследуют его когнитивные способности. В любом случае, пока Байден отдыхает, его есть кому заменить. Вице-президент США Камала Харрис, прибывшая с визитом на Филиппины, забыла, что поднялась на корабль поприветствовать американских военнослужащих. В итоге просто развернулась и ушла. Ее вовремя остановили и попросили все-таки вернуться.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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