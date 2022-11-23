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Путин рассказал о готовности России к расширению поставок удобрений

10:23
  • среда
  • 23 ноября 2022

Президент встретился с главой компании "Уралхим"

Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки. Такое заявление в среду, 23 ноября, сделал глава государства Владимир Путин.
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Президент провел встречу с руководителем компании "Уралхим" Дмитрием Мазепиным, в ходе которой подчеркнул, что "Уралхим" успешно работает, несмотря на препоны со стороны ряда западных стран.

Российский лидер подчеркнул, что сложившаяся на мировых рынках удобрений ситуация хорошо известна. В этих условиях блокирование поставок бедным странам удобрений, которые Россия была готова предоставить бесплатно, является неприемлемым, цитирует Путина РИА Новости.

Мазепин напомнил, что "Уралхим" готов поставить бедным странам 260 тысяч тонн удобрений на безвозмездной основе, однако для этого нужно, чтобы ООН добилась разблокировки этого груза, находящегося в Европе.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что взаимодействие всемирной организации с США и ЕС помогло снять многие препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений, однако необходимо "сделать больше для устранения глобального дефицита удобрений", поскольку стоимость удобрений выросла втрое в сравнении с допандемическими показателями.

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