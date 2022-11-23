За рулем попавшего в ДТП микроавтобуса в Анапе был 8-летний ребенок

Нарушителя догнал вилосипедист

ДТП с участием водителя, которому всего 8 лет: в интернете появилось видео того, как по одному из дворов Анапы едет микроавтобус и при этом буквально таранит припаркованные машины, передает "ТВ Центр".

То, что водитель - ребенок, заметил оказавшийся рядом велосипедист. Он и догнал юного нарушителя, который вынужден был остановиться, заехав в тупик на парковке.

Как школьник оказался за рулём автомобиля, теперь предстоит выяснить полиции. Сообщается, что микроавтобус принадлежит отцу мальчика. И тот, видимо, решил прокатиться, заметив, что ключи остались в замке зажигания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"