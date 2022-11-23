В Москве прошел форум "Сердце солдатской матери"

Среди главных тем - укрепление связи армии и общества

"Сердце солдатской матери" - форум с таким названием провели в Москве, передает "ТВ Центр".

На мероприятии собрались представители правительства и Минобороны, члены Общественной палаты, родители военнослужащих, а также участники боевых действий, призывники и кадеты.

Среди главных тем - укрепление связи армии и общества, роль семьи в патриотическом воспитании молодежи. И, конечно, поддержка родственников тех, кто защищает Родину.

"Мы понимаем, что эти женщины нуждаются в поддержке, не только моральной, но и материальной. Мы обращаемся к государству, ко всему обществу, чтобы поддержать семьи защитников отечества и в первую очередь - солдатских матерей", - отметил Александр Каньшин, член Общественной палаты России.

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