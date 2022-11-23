Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Гриши Манукяна

За прошедшие сутки удалось собрать более двух с половиной миллионов рублей

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 11-летнего Гриши Манукяна. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более двух с половиной миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше миллиона. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Гриша уже проходил терапию, но случился рецидив. Спасти ребенка может трансплантация костного мозга. Однако времени катастрофически мало. Операцию необходимо провести в ближайшие дни. А для этого требуется специальный препарат, стоимость которого - почти четыре миллиона рублей. У семьи таких денег нет.

Мы продолжаем помогать Грише все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Григория Манукяна, программа 1529

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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