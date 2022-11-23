ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский объявил о создании на Украине "пунктов несокрушимости"

10:39
  • среда
  • 23 ноября 2022

Это убежища на случай ракетных обстрелов

На Украине на случай новых ракетных обстрелов оборудовано более 4 тысяч "пунктов несокрушимости" — точек, где есть мобильная связь, интернет, электричество и отопление. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский.
На Украине почти не осталось неповрежденных ГЭС и ТЭС

"Пункты несокрушимости", по словам политика, это новый "проект поддержки людей". К уже подготовленным 4 тысячам пунктов планируется подготовить новые точки.

Пункты будут работать при школах, больницах, областных и районных администрациях, поскольку украинцы должны быть готовыми "к любым сценариям", цитирует Зеленского РБК.

Российские военные провели серию массированных ударов высокоточным оружием по объектам инфраструктуры на Украине после того, как украинские спецслужбы организовали теракт на Крымском мосту. В результате пострадал мост и погибли четыре человека.

Удары России привели к проблемам с энергоснабжением на Украине и отключениям электричества. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в стране сложилась критическая ситуация с электроснабжением.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.