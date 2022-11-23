Зеленский объявил о создании на Украине "пунктов несокрушимости"

Это убежища на случай ракетных обстрелов

На Украине на случай новых ракетных обстрелов оборудовано более 4 тысяч "пунктов несокрушимости" — точек, где есть мобильная связь, интернет, электричество и отопление. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

"Пункты несокрушимости", по словам политика, это новый "проект поддержки людей". К уже подготовленным 4 тысячам пунктов планируется подготовить новые точки.

Пункты будут работать при школах, больницах, областных и районных администрациях, поскольку украинцы должны быть готовыми "к любым сценариям", цитирует Зеленского РБК.

Российские военные провели серию массированных ударов высокоточным оружием по объектам инфраструктуры на Украине после того, как украинские спецслужбы организовали теракт на Крымском мосту. В результате пострадал мост и погибли четыре человека.

Удары России привели к проблемам с энергоснабжением на Украине и отключениям электричества. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в стране сложилась критическая ситуация с электроснабжением.

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