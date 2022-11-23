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Россиян предупредили о дефиците импортных елок

11:00
  • среда
  • 23 ноября 2022

К Новому году товар существенно подорожает

В России отмечается сокращение импорта новогодних елей и их подорожание накануне предстоящего Нового года. Об этом в среду, 23 ноября, рассказали в пресс-службе Рослесинфорга.

Как пояснил директор компании "Елки.ру" Владислав Пухарев, елки, которые традиционно завозились в Россию из стран Европы, в этом году попали под санкции. Напрямую в Россию их не завозят, но деревья из-за рубежа везут "частные дилеры".

По мнению Пухарева, к Новому году живые ели из-за рубежа могут вырасти в цене в диапазоне до 70%. В онлайн-магазине "ЖиваяЁлка.рф" отмечают, что в среднем по рынку цены на все виды елок выросли в полтора-два раза.

В Рослесинфорге напомнили, что живые елки, ввезенные из-за рубежа, и раньше стоили в три-четыре раза дороже отечественных, а в 2022 году из-за санкционных ограничений и логистических проблем импортные новогодние деревья вырастут в цене еще сильнее. Дополнительное подорожание при реэкспорте товара через дружественные для России страны может составить от 5 до 30%, цитирует ведомство РБК.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что более двух третей (70%) россиян выступают за праздничное оформление городов к Новому году во время спецоперации при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений. За установку праздничных елей на улицах и площадях городов, населенных пунктов высказались 89% опрошенных.

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