В России с коронавирусом госпитализированы еще 1235 человек

Выявлен 5631 заболевший

За сутки в России госпитализированы 1235 заболевших коронавирусом. Об этом рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 5631 новый случай заражения. Выздоровели за сутки 6785 человек, скончались 54 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлен 1351 заболевший коронавирусом, из них госпитализированы только 205.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 21550982 случая заболевания, зарегистрировано 391622 летальных исхода.

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