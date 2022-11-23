Пока украинских военных сдерживает погода

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наращивать группировку на линии боевого соприкосновения в Запорожской области в районе городов Орехов и Гуляйполе. Об этом в среду, 23 ноября, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Как уточнил Рогов, украинская военная техника продолжает прибывать в город Запорожье, а оттуда "отправляется под Орехов в большей степени, в меньшей степени — под Гуляйполе и село Каменское".

В Запорожье отмечают, что ВСУ "сдерживает еще погода, потому что распутица, грязи много на линии боевого соприкосновения", однако "ближайшие дни обещают более сухие", поэтому "изменения могут быть, когда они пойдут в наступление".

По линии боевого соприкосновения в Запорожской области идут артиллерийские дуэли, рассказал. Рогов. Российские военные "насыпали" удачно в Орехове, Дорожнянке и Темировке — в трех местах, где были накрыты вражеские огневые позиции, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что почти полтора месяца украинская артиллерия не наносила удары по территории Запорожской атомной электростанции. Впервые с конца сентября ВСУ сделали это в минувшие выходные, выпустив по АЭС порядка 20 снарядов, а затем повторили удар.

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