ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Запорожье предупредили о наращивании группировки ВСУ на линии соприкосновения

11:17
  • среда
  • 23 ноября 2022

Пока украинских военных сдерживает погода

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наращивать группировку на линии боевого соприкосновения в Запорожской области в районе городов Орехов и Гуляйполе. Об этом в среду, 23 ноября, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
В "Росэнергоатоме" сообщили о массированных ударах по Запорожской АЭС

Как уточнил Рогов, украинская военная техника продолжает прибывать в город Запорожье, а оттуда "отправляется под Орехов в большей степени, в меньшей степени — под Гуляйполе и село Каменское".

В Запорожье отмечают, что ВСУ "сдерживает еще погода, потому что распутица, грязи много на линии боевого соприкосновения", однако "ближайшие дни обещают более сухие", поэтому "изменения могут быть, когда они пойдут в наступление".

По линии боевого соприкосновения в Запорожской области идут артиллерийские дуэли, рассказал. Рогов. Российские военные "насыпали" удачно в Орехове, Дорожнянке и Темировке — в трех местах, где были накрыты вражеские огневые позиции, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что почти полтора месяца украинская артиллерия не наносила удары по территории Запорожской атомной электростанции. Впервые с конца сентября ВСУ сделали это в минувшие выходные, выпустив по АЭС порядка 20 снарядов, а затем повторили удар.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Позиция ВСУ
Позиция ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.