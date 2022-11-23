"Оставляют закладки": в Госдуме оценили исключения из потолка цен на нефть

Американские власти готовятся ввести ценовой предел на поставки энергоресурса

Американские власти при обдумывании потолка цен на российскую нефть оставляют себе возможности на случай сотрудничества. Такое мнение в среду, 23 ноября, высказала первый замглавы думского комитета по международным делам Светлана Журова.

По словам депутата, Соединенные Штаты "понимают, что нужно и послабления давать", поэтому "оставляют закладки для будущего сотрудничества".

Оценивая идею США не применять потолок цен в случае существенной переработки российской нефти за пределами страны и ряд других исключений, Журова заявила, что в Вашингтоне "не хотят переходить до конца все красные линии", сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Александр Новак, курирующий в российском кабмине топливно-энергетический комплекс, заявил, что введение ценовых потолков на энергоресурсы, а также политизация энергетики может привести лишь к дефициту и проблемам с энергообеспечением. Россия не собирается поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые проводят подобную политику.

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