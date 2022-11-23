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"Оставляют закладки": в Госдуме оценили исключения из потолка цен на нефть

11:35
  • среда
  • 23 ноября 2022

Американские власти готовятся ввести ценовой предел на поставки энергоресурса

Американские власти при обдумывании потолка цен на российскую нефть оставляют себе возможности на случай сотрудничества. Такое мнение в среду, 23 ноября, высказала первый замглавы думского комитета по международным делам Светлана Журова.
Reuters: потолок цен на нефть будут корректировать несколько раз в год

По словам депутата, Соединенные Штаты "понимают, что нужно и послабления давать", поэтому "оставляют закладки для будущего сотрудничества".

Оценивая идею США не применять потолок цен в случае существенной переработки российской нефти за пределами страны и ряд других исключений, Журова заявила, что в Вашингтоне "не хотят переходить до конца все красные линии", сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Александр Новак, курирующий в российском кабмине топливно-энергетический комплекс, заявил, что введение ценовых потолков на энергоресурсы, а также политизация энергетики может привести лишь к дефициту и проблемам с энергообеспечением. Россия не собирается поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые проводят подобную политику.

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