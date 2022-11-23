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Члены ОДКБ согласовали проект решения о помощи Армении

12:00
  • среда
  • 23 ноября 2022

Организация проводит министерскую встречу

Проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении согласован. Об этом в среду, 23 ноября, рассказал генеральный секретарь организации Станислав Зась.
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23 ноября проходит совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Зась отметил, что проект решения о помощи Армении "в целом согласован", документ был подготовлен на основании выводов и предложений мониторинговой миссии ОДКБ, сообщает ТАСС.

Ранее в ходе внеочередного онлайн-саммита ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что Москва нацелена на достижение комплексной и всеобъемлющей стабилизации отношений между Баку и Ереваном. Российский лидер подчеркнул, что Москва предпринимает все возможные усилия для урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

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Члены ОДКБ
Члены ОДКБ
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