Генсек организации напомнил об активности НАТО

В сложившейся военно-политической обстановке Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остро нуждается в усилении военной составляющей. Такое заявление в среду, 23 ноября, сделал генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Политик отметил, что массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счет привлечения в него других государств.

При этом страны НАТО наращивают воинский контингент в Восточной Европе, а также совершенствуют военную инфраструктуру, приближая ее к западным границам зоны ответственности ОДКБ.

Зась подчеркнул, что это создает дополнительные вызовы, в том числе для ОДКБ, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что США используют Украину как таран против России, Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ и СНГ в целом. Эта страна, по словам Путина, стала инструментом внешней политики Вашингтона и практически потеряла свой суверенитет.

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