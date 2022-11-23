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В центре Москвы потушили пожар в резиденции посла Алжира

11:57
  • среда
  • 23 ноября 2022

Здание находится на Спиридоновке

В здании резиденции посла Алжира в центре Москвы произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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"На улице Спиридоновка произошел пожар в здании резиденции посла Алжира", - сказал собеседник агентства.

Огонь оперативно потушили. Площадь пожара пока точно не установлена. Сведений о пострадавших не поступало.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что ликвидации ЧП были задействованы 61 человек и 16 единиц техники.

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