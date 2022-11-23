Собянин и Мантуров запустили производство на автозаводе "Москвич"

В планах - выпускать электромобили

На заводе "Москвич" началась серийная сборка автомобилей. В церемонии запуска приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин.

"Не прошло и шести месяцев - мы запускаем завод, который в свое время Renault оставило и ушло с российской площадки. Наверное, многие думали, что на этом российский автопром закончится, но на самом деле это стало еще одним стимулом возрождения нового производства. Москва сегодня запускает новую модель под старым брендом "Москвич", и это, конечно, историческое событие", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что на заводе "Москвич" в скором времени будут выпускать электромобили. В Москве для этого есть большие компетенции.

Первой моделью, поставленной на конвейер после возобновления работы завода, стал кроссовер "Москвич 3". Модель оборудована бензиновым турбомотором в паре с автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач. В массовую продажу в Москве и регионах ЦФО новый "Москвич 3" поступит в декабре 2022 года.

Параллельно с выпуском этой модели ведется работа над организацией выпуска электромобилей, которые со временем станут основной продукцией завода.

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