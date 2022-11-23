Польша осталась недовольна предложенным ЕС потолком цен на газ

Цена слишком высока, полагают в Варшаве

Предлагаемая Европейским союзом максимальная цена на газ вызывает "смешанные чувства". Об этом в среду, 23 ноября, рассказал глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Европейская комиссия предлагает установить верхний предел цен на природный газ на уровне 275 евро за мегаватт-час.

Премьер-министр Польши напомнил, что Варшава одной из первых выступала за введение европейского регулирования, однако заявил, что предложенный Брюсселем уровень цен слишком высок.

Моравецкий заявил, что "не фокус поставить планку очень высоко и сказать, что цена не вырастет", а "фокус в том, чтобы удержать цену на приемлемом уровне в сегодняшних кризисных условиях", сообщает РИА Новости.

В октябре источники сообщали, что Еврокомиссия не считает введение потолка цен на импортный газ лучшим инструментом для борьбы с энергетическим кризисом. При этом Италия, Польша, Бельгия и Греция по-прежнему настаивают на ограничении цен на газ.

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