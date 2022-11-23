Источник в НАТО рассказал о договоренности с Россией по Черному морю

Стороны решили соблюдать взаимную осторожность

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились соблюдать осторожность в Черном море "во избежание инцидентов". Об этом рассказал информированный источник.

Как сообщает Euractiv со ссылкой на собеседника в Североатлантическом альянсе, речь, в частности, идет о соблюдении определенной дистанции между кораблями России и стран НАТО.

Источник заявил, что некоторые члены Альянса из Восточной Европы высказали сомнения относительно уместности подобных контактов между военными. Другие участники блока в ответ на это указали, что поддержание такого канала коммуникаций "входит в обязанности Бауэра".

В целом среди членов НАТО нет единства в отношении складывающейся геополитической ситуации, сообщает Euractiv.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что исключает возможность для "содержательного диалога" с Россией в нынешних условиях. Политик отметил, что "пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога".

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