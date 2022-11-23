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Прокуратура начала проверку по факту пожара в подмосковном хостеле

14:55
  • среда
  • 23 ноября 2022

Огонь быстро охватил чердак кирпичной трехэтажки

Прокуратура начала проверку по факту пожара в хостеле в подмосковном Солнечногорске. Здание загорелось сегодня утром. В этот момент внутри находилось почти 300 человек. Всех эвакуировали, и информации о пострадавших не поступало. Постояльцы говорят, что за безопасностью в хостеле следили строго.

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Запах дыма постояльцы этого хостела почувствовали около 9 утра. Огонь быстро охватил чердак этой кирпичной трехэтажки. Когда прибыли пожарные, языки пламени уже выбивались из окон верхнего этажа, полыхала крыша. К тому моменту площадь горения составляла 360 квадратных метров.

Александр тоже приехал после ночной смены. Он давно живет в этом хостеле. Койко-место ему арендует логистическая компания, в которой молодой человек работает. Сам в здание зайти уже не мог - все полыхало. Какие-то вещи вынес бригадир.

К ликвидации возгорания привлечены 77 человек и 22 единицы техники. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Спасателям удалось не позволить огню распространится на нижние этажи. По предварительной версии, возгорание произошло во время сварочных работ на чердаке.

В подобных хостелах, как правило, узкие коридоры и плотное заселение. Огромное количество бытовых электроприборов. Хотя постояльцы рассказывают, что администрация строго следила, чтобы даже свои чайники не использовали. Прокуратура уже начала проверку правил соблюдения пожарной безопасности.

"В ходе проведения проверки будет дана оценка всем произошедшим обстоятельствам, а также соблюдению норм федерального законодательства как собственником помещения так и его арендаторами. В рамках уже текущей проверки городской прокуратурой запрошены сведения об эксплуатации данного здания, а также документы о соблюдении норм пожарной безопасности и о временном пребывании граждан в данном помещении", - сообщили в ведомстве.

На этот момент информации о погибших и пострадавших нет. Те, кто был в здании, успели покинуть помещения. Все эвакуационные выходы оказались открыты.

Илья Данильцев, Татьяна Сидорова, Михаил Жучков, Александр Шерстюк, Сергей Долгих, "ТВ Центр"

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