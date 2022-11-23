Собянин объявил о сроках начала продажи автомобилей "Москвич"

Продажи начнутся до конца года

Автозавод "Москвич" возобновил работу. Сегодня с конвейера сошел первый городской кроссовер "Москвич-3" - комфортный, достаточно свободный, но при этом компактный и экономичный. Такие модели сейчас очень востребованы. Продажи начнутся до конца года. Новый автомобиль оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

Последние штрихи и новый "Москвич-3" выходит с конвейера. Здесь его называют первенцем возрожденного завода. Городской кроссовер с элегантными геометрическими линиями кузова и эффектной светодиодной оптикой.

"Это прекрасный агрегат - 150 лошадиных сил. Полтора литра, турбированный двигатель, современный, который уже в России полюбился всем. И я думаю, что наши клиенты будут очень довольны, потому что машина с этим двигателем очень динамичная. И прекрасно ведет себя на дороге", - говорит Максим Клюшкин, руководитель проектов завода МАЗ "Москвич".

На выбор - автоматическая трансмиссия (вариатор) или шестиступенчатая механическая коробка передач. "Москвич-3" пока будут выпускать в одной комплектации. Но она классом выше базовой. Здесь и мультимедийный руль, с которого можно управлять всеми системами автомобиля, и даже люк в крыше. В дальнейшем модель будут дорабатывать на основе пожеланий первых пользователей.

Цифровая приборная панель с большим дисплеем и сенсорным экраном. Bluetooth, возможность подключения смартфона. Автомобиль оборудован камерами кругового обзора. Пока на заводе сборка крупноузловая. Ведь французская компания Renault, уходя в марте с российского рынка, не оставила ни технологий, ни конструкторской документации. Зато перед коллективом образовался долг по зарплате почти в 700 миллионов рублей, который пришлось уже выплачивать новому собственнику - правительству Москвы.

"Трудовой коллектив мы сохранили. У нас не было ни сокращений, ни увольнений. Это очень важно. Сейчас все рвутся в бой, чтобы уже выйти на полную мощность", - говорит Владимир Шкунов, руководитель службы персонала.

Завод простаивал практически полгода. Но совместно с китайскими партнерами и "КамАЗом" удалось в короткие сроки найти технологические решения, чтобы запустить производство.

"Наверное, многие думали, что на этом российский автопром закончится, но на самом деле, это стало ещё одним стимулом возрождения нового производства. Москва сегодня запускает старую модель, а вернее, новую модель под старым брендом "Москвич". И это, конечно, историческое событие. Понятно, что мы начинаем с крупноузловой сборки, но через несколько лет, я надеюсь, я уверен, что Москва будет выпускать уже на собственной платформе автомобиль", - заявил Собянин.

В этом году с конвейера сойдет 600 автомобилей. 200 из которых будут с электрическими двигателями. Полноценное возрождение "Москвича" пойдет в три этапа.

"До 2025 года есть четкие, согласованные планы по наращиванию уровня технологической независимости, имея ввиду уровень локализации по этапам сварки, покраски, с выходом на полную технологическую независимость к 2027 году", - заявил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли.

Цену автомобиля на заводе пока еще не анонсировали. Но уже известно, что продажи кроссовера "Москвич-3" начнутся в декабре этого года.

Екатерина Гоголева, Арсений Кобяков, Андрей Корнилов, Андрей Булычев, Станислав Ильин, "ТВ Центр"

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